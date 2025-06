Le pagelle di Vlahovic - Entra con la voglia di spaccare il mondo e ritrova il sorriso col gol

"Gioca una ventina di minuti più recupero, giusto il tempo per procurarsi e trasformare un calcio di rigore. Sarà l'ultimo o uno degli ultimi gol con la maglia della Juve?". Su TMW ci siamo posti questo interrogativo nella pagella di ieri di Dusan Vlahovic, autore del gol del definitivo 4-1 nel big match contro il Wydad Athletic Club al Mondiale per Club. Voto 6,5 in pagella per il servo, proprio come sulle pagine del Corriere dello Sport o de La Gazzetta dello Sport: "Prima sfiora il gol in ripartenza: anticipato di un soffio. Nel finale si sblocca negli USA con un rigore di precisione importante per le statistiche e la fiducia", si legge sulla rosea.

"Entra con la solita voglia di spaccare il mondo. In area si guadagna il rigore che trasforma ritrovando il sorriso perduto", sentenzia Tuttosport. Più freddo infine il commento del portale dedicato alla Vecchia Signora, TuttoJuve: "Nel finale si procura e trasforma il rigore con freddezza".

Le pagelle di Dusan Vlahovic

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

TuttoJuve 6,5