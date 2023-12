Dopo il ko di Roma De Laurentiis torna a parlare. Ma lo fa per gli auguri di Natale

Il ko di ieri contro la Roma fa ancora discutere in casa Napoli, dove dopo quasi ventiquattr'ore di silenzio il presidente Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare. Ma lo ha fatto per i consueti auguri di Natale, attraverso il suo profilo Twitter. "A nome di tutto il Calcio Napoli vorrei fare i migliori auguri di buon Natale a tutti. Che sia una festa all'insegna della famiglia e della serenità. Aurelio De Laurentiis", le parole del presidente azzurro, che ha così chiosando in questa Vigilia.