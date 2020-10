Doppio Belotti contro il Cagliari: quello al 4' è stato il suo secondo gol più veloce in Serie A

vedi letture

Non è bastato neanche un super Andrea Belotti al Torino per riuscire a fare i suoi primi punti stagionali in casa contro il Cagliari. Il Gallo, autore di una doppietta tra il 4' e il 49', oggi ha segnato il suo secondo gol più veloce in Serie A dopo quello realizzato al 2', proprio contro i sardi, nel novembre 2016.