TMW Douglas Luiz contro il Bologna. Anche con l'obiettivo di dire addio alla Juventus

Ci sarà anche il centrocampista brasiliano Douglas Luiz nell'undici che questa sera sfiderà il Bologna al Dall'Ara nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Da quando è tornato nella sua squadra, dal suo allenatore, il calciatore ancora oggi di proprietà della Juventus ha ritrovato minuti e fiducia. Ha ritrovato quel livello di calcio che a Torino non è mai riuscito a esprimere. I numeri in questo senso parlano chiaro: nelle otto partite disputate dalla squadra di Birmingham dopo il suo arrivo il classe '98 è sempre sceso in campo. Un gol contro il Chelsea, un assist in FA Cup contro il Newcastle. E poi protagonista anche negli ottavi di finale contro il Lille: in entrambi i casi, Emery l'ha schierato dal primo minuto.

Proprio il manager spagnolo è oggi il vero segreto di Douglas Luiz. La sua fiducia, le sue rassicurazioni hanno fatto rifiorire un calciatore che la scorsa estate aveva scelto il Nottingham senza però riuscire a dare un segno di discontinuità con la scorsa stagione. Anche a causa di qualche problemino alla coscia il brasiliano ha vestito poco e male la maglia del Forest e da lì la decisione a metà stagione di tornare all'Aston Villa. Nel club che nell'estate 2024 l'aveva ceduto alla Juventus per 28 milioni di euro più i cartellini di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea. Per una valutazione complessiva di 50 milioni di euro.

A fine stagione proprio i villans potranno riscattarlo per la metà rispetto a quella valutazione data due anni fa. "Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni - si legge nel comunicato -. Tale corrispettivo potrà essere aumentato per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi". Un riscatto che è anche un obiettivo del calciatore e che oggi è legato a due condizioni: la prima è la permanenza di Emery, la seconda è la qualificazione dell'Aston Villa alla prossima Champions League. Una qualificazione che può arrivare chiudendo la Premier tra le prime cinque (oggi i villans sono quarti, ndr), ma anche vincendo l'Europa League.