Juventus, l'Atletico vuole lo sconto per Nico Gonzalez: Douglas Luiz tornerà alla base

Due situazioni differenti ma allo stesso molto simili. La Juventus non pensa solo al mercato in entrata ma deve giocoforza valutare anche le uscite per accumulare denaro da poi reinvestire. E’ il caso di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, due giocatori che in questo momento sono in prestito all’estero rispettivamente all’Atletico Madrid e all’Aston Villa. L’esterno argentino stava facendo molto bene fra le file dei Colchoneros con quasi 2000 minuti giocati, 21 presenze fra le varie competizioni e cinque reti realizzate. Un infortunio lo ammesso però ko per le prossime settimane con la cifra di 21 presenze di almeno 45’ necessarie per il riscatto che non possono essere raggiunte.

Il problema adesso può essere il riscatto (32 milioni di euro) che, per la squadra della capitale spagnola, era comunque ritenuto eccessivo già la scorsa estate. Secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, nelle prossime settimane i due club potrebbero sedersi ad un tavolo per trattare la cifra ed arrivare attorno ai 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano invece si tratta di una doppia bocciatura. Prima dal Nottingham Forest e poi a gennaio anche dall'Aston Villa. Una situazione difficile da risolvere con il giocatore che sicuramente tornerà indietro a Torino a giugno e che, non va dimenticato è a bilancio per quasi 30 milioni con un contratto fino al 2029 e un ingaggio da 5 milioni netti.