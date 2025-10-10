Due gol in 171 minuti giocati: Ekhator, il baby del Genoa che sogna l'Europeo U21 con l'Italia

Per tentare un colpo di tacco ci vuole sempre grande personalità. Figuriamoci nella stadio intitolato al più grande dei grandi e contro la squadra campione d'Italia. Al "Maradona" il Genoa non ha portato punti a casa ma mister Patrick Vieira può trarre dalla sfida contro il Napoli indicazioni molto importanti. Uno su tutti quello legato al reparto avanzato dove, fino a questo momento, le punte non hanno reso come tutti avrebbero voluto. Chi si distingue è un ragazzo di 18 anni (19 il prossimo 11 novembre) di nome Jeff Ekhator, genovese e cresciuto nella Cantera rossoblù.

Un gol ogni 85 minuti

Autore del gol che ha momentaneamente sbloccato l'incontro con una giocata di grande qualità, l'attaccante ha realizzato il suo secondo centro stagionale nei suoi 171 minuti giocati. Una media più che soddisfacente di un gol ogni 85 minuti circa, praticamente uno a partita. Niente male per un ragazzo giovane e che, va sottolineato, deve crescere e soprattutto va lasciato sbagliare qualora capiteranno queste occasioni, fisiologiche nella maturazione di un calciatore.

Ora l'Under 21 azzurra

E adesso è pronto anche a confermarsi anche nell'Under 21 di Silvio Baldini che alle 18.15 sfiderà a Cesena la Svezia per le qualificazioni all'Europeo di categoria. "Non sono ancora ai massimi livelli - ha spiegato nei giorni scorsi in conferenza stampa dimostrando grande umiltà e spirito di sacrificio - sono ancora un ragazzino con gente che ha già esperienza sia nel club che qui. Cerco di prendere da loro, c'è molta strada da fare".