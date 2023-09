Duvan Zapata si presenta: "Posso essere decisivo per il Torino. Voglio segnare tanti gol"

Il neo attaccante del Torino Duvan Zapata ha parlato a Torino Channel dopo il suo arrivo in granata: "Sono molto contento di essere qua. La società e i tifosi mi hanno dimostrato affetto, sono contento dell’accoglienza. C’è tanto entusiasmo per il mio arrivo, voglio ripagare l’affetto e lo sforzo della società. Vorrei ringraziare il presidente perché ha fatto un grande sforzo affinché io fossi qui. In questi anni avete visto che non sono uno di tante parole, lascio parlare il campo. Speriamo che già da domenica possa far vedere le mie capacità. Ho fame, voglio lasciare il segno. Questo club è tanta storia, ho voglia di fare bene".

Come si presenta Zapata?

"Non accontentarsi mai è una mia caratteristica: a volte mi hanno condizionato alcune situazioni, come gli infortuni, ma mi considero uno che lavora sempre e rimango sempre positivo, anche in campo. Spero ci sia subito feeling reciproco così possiamo portare più in alto il Toro".

Il suo gol contro il Torino?

"E’ stato un bel gol l’ultimo mio al Toro, purtroppo per i granata. Ma li rifarò in questo stadio: spero di fare una grande stagione. Sono un punto di riferimento in attacco, per il ruolo che faccio è importante segnare. Le partite si vincono facendo gol, penso di poter essere un giocatore decisivo per il Toro".

Le filosofie simili di Gasperini e Juric?

"L’aspetto delle similitudini tra Toro e Atalanta può aiutare: devo conoscere meglio i compagni, ma avere concetti simili rispetto a dove giocavo può aiutarmi ad ambientarmi più in fretta".

Il calore dei tifosi?

"Anche quando c’erano le voci, i tifosi del Torino mi hanno fatto capire il loro affetto. Ho voglia di ripagare l’affetto in campo".

Non ci sono mai stati colombiani al Torino prima di lei...

"Sono il primo colombiano nella storia del Toro, l’ho cercato anche su google: mi rende orgoglioso, anche così voglio aprire una porta ad altri colombiani. Spero di fare bene. Non vedo l’ora di sentire l’atmosfera con i tifosi allo stadio, spero di trovare la prima vittoria in campionato".