Ufficiale È arrivato un altro georgiano in Serie A. Ufficiale l'acquisto di Goglichidze per l'Empoli

Ancora l'annuncio da parte della sua nuova società di appartenenza, l'Empoli, non è ancora arrivato ma dai depositi dei contratti in Lega Serie A si può notare come sia presente il nome di Saba Goglichidze (19 anni), difensore georgiano classe 2004 che si prepara a cominciare la sua avventura in toscana nelle prossime ore, dopo l'acquisto concluso dalla Torpedo Kutaisi, in patria. Seguito anche dall'Udinese e già nel giro della nazionale under 21 del suo paese, il calciatore premiato di recente come miglior giovane del campionato in Georgia alla fine approderà nella provincia toscana.

Trasferimento a titolo definitivo, come previsto e come segnalato anche dalla Lega, il poliedrico interprete della retroguardia, come abbiamo appreso, ha firmato con gli azzurri fino al 30 giugno 2027, con opzione per aggiungere un altro anno ancora al vincolo. Nella giornata di venerdì si è sottoposto alle visite mediche con l'Empoli ed ha in seguito firmato il suddetto contratto.

Goglichidze dovrebbe iniziare subito con la prima squadra, anche se non è da escludere che almeno inizialmente faccia la spola con la Primavera. Curiosità finale: il suo acquisto è stato consigliato alla dirigenza empolese dall'ex attaccante e suo connazionale Levan Mchedlidze, ritiratosi da poco dal calcio giocato.