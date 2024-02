Ufficiale Empoli, saluta Kaczmarski. Per lui prestito al Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica

Si chiude una cessione in casa Empoli. Il club ha annunciato l'addio in direzione Polonia del calciatore Iwo Kaczmarski: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica per la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione delle prestazioni sportive del calciatore Iwo Kaczmarski".

