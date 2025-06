Ufficiale Dopo 10 anni Orsi lascia il Sassuolo: "È difficile lasciarti, ma ti sarò sempre riconoscente"

“Dieci anni di emozioni, insegnamenti, condivisione. Dieci anni che mi hanno formata come donna ancor prima che calciatrice”. Inizia così il post social della classe 2000 Benedetta Orsi per salutare quel Sassuolo dove è cresciuta, fin da quando il club si chiamava Reggiana (il cambio arrivà nel 2016/17), e che finora aveva lasciato solo per giocare con l’Empoli in prestito.

“È stato un percorso inaspettato inizialmente, fortemente voluto durante. È difficile pensare di dover lasciare ciò che per così tanto tempo ha rappresentato una casa, una famiglia, un posto sicuro. - prosegue Orsi - Ti lascio con il sorriso, con la consapevolezza di averti sempre dato tutto ciò che avevo, e con la convinzione di aver appreso tutto ciò che mi hai insegnato. Ciao Mio Sassuolo, ti sarò per sempre riconoscente”.

Dopo 126 presenze in neroverde condite da una rete, a cui se ne aggiungono altre 52 con 14 reti in maglia granata, per la difenditrice ci sarà un futuro in una big della Serie A come l’Inter dove ritroverà quel Gianpiero Piovani che l’ha già allenata proprio nel club emiliano in passato.