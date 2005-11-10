Il falconiere della Lazio Garruto: “Il mio sostegno era rivolto ad André Rodrigues”. La rettifica

In merito all'articolo pubblicato in data di ieri, dal titolo "Esprime solidarietà al falconiere del Benfica arrestato per droga: la Lazio richiama Garruto", pubblichiamo oggi la seguente rettifica, con le precisazioni fornite dal diretto interessato, Giacomo Garruto.

"I fatti, nella loro esattezza, sono i seguenti:

1. Il mio post di solidarietà, pubblicato sui miei canali ufficiali, era ed è rivolto esclusivamente al mio amico fraterno e collega falconiere André Rodrigues - Treinador das Águias SL Benfica, persona estranea a qualsiasi vicenda giudiziaria, la cui figura professionale è stata strumentalizzata.

2. Come documentato da The Portugal News in data 15/09/2026 - articolo che allego in originale - dal titolo "Arrestato l'allenatore della Benfica per un presunto traffico di droga", la persona arrestata dalla Polícia Judiciária all'aeroporto Humberto Delgado di Lisbona per presunto traffico di cocaina è João Paulo Santos, 46 anni, allenatore di Vitória, addestratore di aquile del Vitória SC, e non André Rodrigues.

3. Non c'è stato alcun richiamo da parte della Società S.S. Lazio nei miei confronti, in quanto il mio supporto non riguarda in alcun modo la persona arrestata, ma il mio collega che non è assolutamente coinvolto nella vicenda. La notizia del richiamo è pertanto destituita di ogni fondamento.

4. Invito le testate a andare in fondo alle notizie ed evitare falsa informazione, proprio ciò che la stampa portoghese ha fatto al mio collega André Rodrigues e che ora la stampa italiana sta replicando nei miei confronti. Il mio post parlava esattamente di questo: "Duas histórias diferentes, o mesmo problema: a desinformação / Due storie diverse, lo stesso problema: la disinformazione.