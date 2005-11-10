Fenerbahçe-Roma, formazioni ufficiali: Rensch preferito a Lulli e Molina. C'è Soulé

Di seguito le formazioni ufficiali di Fenerbahçe-Roma, partita valida per la prima giornata della League Phase di Champions League:

Soulé vince il ballottaggio con Mora, ma la vera sorpresa in casa giallorossa è la scelta di Gasperini di puntare su Rensch come esterno destro di centrocampo. L'olandese è preferito a Lulli, titolare fin qui nelle tre partite di campionato e soprattutto è davanti a Molina, che non trova spazio nemmeno nella sera di Champions.

Le assenze più pesanti per i turchi sono legate ad Asensio e Guendouzi. Lo spagnolo è infortunato, il francese è squalificato. Panchina per Romelu Lukaku.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Muldur, Skriniar, Aké, Brown; Yuksek, Kanté, Elmaz; Greenwood, Muriqi, Akturkoglu. A disp. Cetin, Gunok, Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Semedo, Nene, Aydin, Mimovic. All. Ismail Kartal.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disp. De Marzi, Gollini, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi. All. Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna)

ASSISTENTI: Barbero e Porras Ayuso (Spagna)

IV UFFICIALE: Munuera (Spagna)

VAR: Soto Grado (Spagna)

AVAR: Gómez (Spagna)