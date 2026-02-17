Finalmente Koopmeiners! Show dell'olandese a Istanbul, doppietta e Juve avanti 2-1
È la notte di Teun Koopmeiners. È il centrocampista olandese il grande protagonista, quello che non ti aspetti, del primo tempo di Galatasaray-Juventus. Dopo la rete del pareggio, l’ex Atalanta trova infatti la rete del 2-1 sui turchi.
L’azione. Il gol del vantaggio bianconero nasce da uno scambio con Locatelli, poi Koopmeiners chiede e ottiene l’uno-due da McKennie, oggi schierato da centravanti da Spalletti. Ricevuta la palla, scarica un bel sinistro alle spalle di Cakir: zero gol e zero assist fin qui in stagione, ma oggi è doppietta.
