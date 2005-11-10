Ufficiale
È finita l'avventura di Ramadani al Lecce: è un nuovo giocatore del Corum FK
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È ufficiale l'addio di Ylber Ramadani al Lecce: il club salentino ha comunicato la cessione a titolo definitivo al Corum FK.
Mancava solo l'ufficialità, Ylber Ramadani lascia il Lecce e passa al Corum FK. Di seguito il comunicato del club salentino: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ylber Ramadani al Çorum FK".
Il saluto di Ramadani
""Lecce, casa mia, voglio ringraziarti dal profondo del cuore per questi 3 anni trascorsi qui, è come se ci avessi vissuto per 30 anni. Voglio ringraziare il direttore Corvino, Trinchera e il presidente (Sticchi Damiani, ndr). Voglio ringraziare tutti i miei allenatori che mi hanno seguito in questi 3 anni a Lecce e infine i meravigliosi tifosi che mi hanno sempre sostenuto sia nei momenti belli che in quelli difficili. Vi auguro tutto il meglio. Vi seguirò sempre Lecce❤️".
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