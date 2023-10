Fiorentina, 15 giorni di stop per Kayode. Italiano lo aspetta, ora c'è Pierozzi

Sospiro di sollievo per Michael Kayode, terzino destro della Fiorentina vittima di una distorsione di medio grado alla caviglia, rimediata all'inizio della partita poi vinta per 6-0 dai viola contro il Cukaricki in Conference League. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il giovane gigliato sarà ai box per circa 15 giorni. Di fatto, tornerà a disposizione di Italiano dopo la sosta: non la migliore delle notizie, ma aver escluso interessamenti dei legamenti o delle ossa è comunque stata una novità piacevole.

L'importanza dei giovani. Kayode, del resto, è una pedina ormai essenziale nello schieramento del tecnico viola, che al momento potrà contare su Pierozzi, destinato allo Spezia e che invece in Europa ha confermato la bontà del lavoro della Fiorentina sul proprio settore giovanile. Del resto, l'esplosione dell'italiano classe 2004, comunque già in rampa di lancio, era legata a un altro stop, ben più pesante, quello di Dodò che tornerà invece soltanto a 2024 inoltrato.