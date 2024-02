Fiorentina, Barone su Gudmundsson: "La richiesta del Genoa era troppo alta..."

La sfida tra Lecce e Fiorentina apre la 23/a giornata di Serie A. Tutto pronto per la gara. Si gioca in Puglia, allo stadio Via del Mare. Prima della gara, a Dazn, interviene il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone: “Abbiamo portato a Firenze due giocatori (Faraoni e Belotti, ndc) con carattere, che sono stati capitani a Verona e a Torino e che vanno a rafforzare il gruppo. Abbiamo lavorato fino a ieri su Gudmundsson che seguivamo da un mese, ma alla fine non ci sono state le condizioni perché vogliamo rispettare certi parametri. Siamo tutti accanto alla squadra, sia Rocco che io. Scegliere di confermare Comuzzo è stata una scelta concordata col Mister Italiano che dimostra quanto lavoriamo con i nostri ragazzi.

Poi aggiunge sempre su Gudmundsson: "Ci sono sempre due parti nelle trattative. Noi siamo rimasti sulle nostre valutazioni, il Genoa è rimasto su valutazioni che noi abbiamo ritenute alte. Abbiamo alzato due volte l'offerta ma alla fine non ci sono state condizioni favorevoli".

Queste le formazioni ufficiali. Lecce in campo con il 4-3-3 con Almqvist, Krstovic e Banda in avanti. 4-2-3-1 per la Fiorentina con Beltran, Bonaventura e Sottil alle spalle di Nzola

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. A disp.: Brancolini, Samooja, Dorgu, Venuti, Touba, Berisha, Gonzalez, Rafia, Piccoli, Pierotti, Sansone, Burnete. All.: Roberto D'Aversa.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; M.Lopez, Duncan; Beltran, Bonaventura, Sottil; Nzola. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Kayode, Milenkovic, Comuzzo, Parisi, Infantino, Mandragora, Barak, Ikoné, Gonzalez, Belotti. All.: Vincenzo Italiano.