Aquilani: "Sto molto male se penso che in due anni ho perso sia Barone che Commisso"

Si è giocata ieri pomeriggio, oltre poi ogni risultato, la prima partita della Fiorentina allo stadio 'Artemio Franchi' dopo la morte di Rocco Commisso, omaggiato nel pre gara da tutto il popolo viola: le formazioni del club toscano, dalla Primavera ai pulcini e sia maschili che femminili, hanno sfilato in campo con una rosa bianca in mano sulle note di ‘Sarà per te’ di Francesco Nuti, e la Curva Fiesole ha esposto uno striscione recante la scritta ‘Ciao Presidente. Grazie di tutto’. A centrocampo, un telone con il volto del patron gigliato.

E proprio ieri si è tenuta la conferenza stampa del tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani, che ha avuto un lungo trascorso nelle giovanili della Fiorentina targata Commisso. Non è quindi mancata una nota al compianto presidente: "È stato un punto di riferimento della mia vita calcistica, ho avuto un gran rapporto con lui. Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Joe Barone che lui sto davvero molto male. Ci tenevo pubblicamente a salutare i suoi cari e i fiorentini”.

Ricordiamo che il tecnico romano è approdato in viola come allenatore nel luglio 2019, nell'Under-18, ed è stato poi, a dicembre dello stesso anno, collaboratore tecnico di mister Giuseppe Iachini in prima squadra. Dal luglio del 2020, invece, ha guidato la Primavera, sino al 2023.