Fiorentina, Beltran arriverà domani. Possibile comparsata allo stadio per il match con l'Ofi Creta

I tifosi della Fiorentina dovranno attendere ancora qualche ora prima di dare il benvenuto a Lucas Beltran, attaccante che arriverà dal River Plate. L'argentino sembrava poter sbarcare in Italia già oggi, ma secondo le ultime raccolte da FirenzeViola sarà domani la giornata giusta per vederlo a Firenze. Possibile che la Fiorentina lo faccia arrivare allo stadio per un primo bagno di folla domani sera, in occasione del test amichevole con l'Ofi Creta.

I dettagli

L'operazione col River Plate è stata chiusa sulla base di un totale di 25 milioni di euro compresi i bonus, con gli argentini che potranno contare anche sul 10% sulla plusvalenza dell'eventuale futura rivendita da parte della Fiorentina. L'attaccante firmerà coi viola un contratto da 1,8 milioni di euro netti fino al 2028.