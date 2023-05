Fiorentina, Cabral non convocato: riposo e lavoro personalizzato per la gara con il Basilea

Assenza in attacco per la Fiorentina in vista della gara con l'Udinese. Arthur Cabral non è stato convocato, come appreso da FirenzeViola.it il brasiliano sfrutterà la giornata per riposare ed effettuare lavoro personalizzato, cercando di recuperare ed essere al meglio per la gara di ritorno di Conference League contro il Basilea.