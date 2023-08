Fiorentina, Castrovilli lascia la 10: "Annuncio la mia decisione con un misto di tristezza e gratitudine"

vedi letture

Nella giornata di oggi la Fiorentina, sui propri canali social e sul sito ufficiale, ha reso noti i numeri di maglia scelti dai vari giocatori per la stagione che sta per cominciare. A saltare all'occhio è stato certamente il fatto che a vestire la 10 sarà Nico Gonzalez e non Gaetano Castrovilli, che l'ha indossata nella passata stagione. Lo stesso centrocampista viola, in una storia Instagram, ha spiegato i motivi della sua scelta:

"Cari tifosi viola, è con un misto di tristezza e gratitudine che annuncio la mia decisione di lasciare la maglia numero 10. Indossarla è stato un onore assoluto, ma ho deciso di intraprendere una nuova sfida con un nuovo numero. Il calcio è fatto di cambiamenti e di nuove opportunità. Sarà emozionante poter ricominciare con un nuovo numero sulla schiena e dimostrare che la mia dedizione e il mio impegno rimarranno gli stessi, indipendentemente dal numero che porterò. Grazie a tutti voi per l'affetto e il supporto che mi avete dimostrato fino ad oggi. #ForzaViola!".

Questa la numerazione completa della Fiorentina per la stagione 2023/2024, postata dalla società su Twitter: