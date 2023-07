Fiorentina, conferme dall'Inghilterra: contatti in corso, Amrabat sempre più vicino allo United

vedi letture

Arrivano ulteriori conferme dall'Inghilterra sul possibile trasferimento di Sofyan Amrabat al Manchester United a stretto giro di posta. Ne parla il portale 90 min, secondo il quale i Red Devils starebbero portando avanti anche in queste ore nuovi contatti con la Fiorentina e col centrocampista marocchino per consegnare quanto prima a mister Ten Hag un rinforzo in mediana. Al tempo stesso, a Old Trafford si lavora pure alla partenza del brasiliano Fred, che Amrabat andrebbe proprio a sostituire.

Possibile fumata bianca entro il fine settimana

Secondo il Corriere Fiorentino entro il fine settimana potrebbe già arrivare la fumata bianca, anche se c'è ancora una certa distanza fra domanda e offerta: se la Fiorentina continua a chiedere 30 milioni di euro, il Manchester United appare infatti fiducioso di poter strappare il sì con una proposta da 22-23 milioni di euro più bonus.