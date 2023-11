Fiorentina, continua l'emergenza difensiva: anche contro il Bologna Kayode sarà out

vedi letture

Il laterale della Fiorentina Michael Kayode, andato ko in occasione della gara di Conference League contro il Cukaricki, non solo darà il suo forfait per il ritorno di coppa in casa dei serbi, ma difficilmente sarà convocato per l'ultima sfida di Serie A prima della sosta al cospetto del Bologna. Secondo quanto raccolto dai colleghi di FirenzeViola.it, infatti, il terzino classe 2004 non dovrebbe essere a disposizione di Italiano neppure il 12 novembre al Franchi coi rossoblù.

Il report medico su Dodò: quattro mesi di stop, rientrerà solo nel 2024

A seguito della lesione del crociato rimediata a Udine, il laterale viola Dodoè stato operato nelle scorse settimane a Villa Stuart. La stessa clinica di Roma, attraverso i propri canali social, ha diramato un comunicato in merito all'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il brasiliano. Di seguito la nota:

"Il Prof. Pier Paolo Mariani ha eseguito un intervento di ricostruzione LCA al terzino della ACF Fiorentina, Dodò. L’atleta, grazie ai protocolli accelerati della Casa di Cura Villa Stuart, Centro Medico di Eccellenza FIFA & FIMS, ha potuto cominciare la fisioterapia il giorno dopo l’intervento. Sarà riconsegnato all’allenatore della squadra a 90 giorni con l’obiettivo di rientrare in campo a 4 mesi".