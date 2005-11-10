TMW Juventus, Perin nel mirino del Palermo? Contatti in corso, situazione in divenire

I rosanero pensano in grande dopo l'infortunio di Joronen in porta. Sondato il portiere bianconero, riflessioni in corso

Il Palermo prova il grande colpo. Ed è Mattia Perin, estremo difensore della Juventus. Il portiere bianconero non sarebbe in uscita, ma con un Di Gregorio che per ora non sta trovando una sistemazione (al netto della possibilità Olympique Marsiglia) ecco che il ragionamento potrebbe essere basato su una cessione in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.

La situazione

È prematuro parlare di un rifiuto, come di una possibilità concreta. Ci sono state delle discussione e ci sarà un'evoluzione naturale che sfocerà nel risultato nelle prossime ore. Joronen si è fatto male per due mesi e il Palermo sta sondando praticamente tutti i portieri disponibili - fra gli altri anche Pizzignacco e Confente - ma è chiaro che con Perin sarebbe un altro tipo di investimento, battendo un colpo e cercando a tutti i costi la promozione.

Serve il rinnovo

Ovviamente anche la Juventus deve valutare pro e contro dell'operazione. Da una parte servirebbe comunque un prolungamento per un altro anno, perché Perin è in scadenza e difficilmente andrà via in prestito senza un'assicurazione. Poi ci sarebbe il problema del secondo portiere, perché bisognerebbe reperirne sul mercato un altro dopo avere avuto diverse difficoltà con Vicario. Insomma, un'operazione non facile ma che potrebbe prendere corpo.