Fiorentina contro Panathinaikos, Palladino: "Atene ferita aperta, può essere la nostra rivincita"

Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di campionato col Verona (26° turno di Serie A), è stato interpellato anche sul sorteggio di Conference League che ha messo i greci del Panathinaikos sul cammino europeo dei viola. Queste le dichiarazioni in merito del tecnico della Fiorentina:

Un commento sul Panathinaikos in Conference League?

"So che Atene è una ferita aperta per Firenze, potrebbe essere una rivincita. Affrontiamo una squadra storica, ha vinto 20 campionati, è al terzo posto. Sappiamo che è un ambiente caldo. Ovviamente li studieremo e cercheremo di affrontarla al meglio, l'obiettivo è passare il turno".

Milan, Juventus e Bologna fuori dalle coppe europee. È un vantaggio per loro? La Conference farà perdere punti alla Fiorentina?

"Non deve essere penalizzante, io sono felice di giocare per un ulteriore trofeo. Gli impegni sono tanti e lo sappiamo, ma dobbiamo concentrarci solo sul nostro percorso pensando partita dopo partita".

Cosa rappresenta per lei la Conference League?

"È assurdo dire che una coppa non sia all'altezza. Per me la coppa è tutto, io sono qua anche per questo, essere in Europa è motivo d'orgoglio. Io non vedo l'ora di giocare. Vogliamo arrivare in fondo e provare a vincerla".

