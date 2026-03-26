Focus TMW Fiorentina, dal vivaio ben tre difensori. Tutti rischiavano di andarsene a gennaio

La stagione della Fiorentina non è stata una delle migliori. Però il tiro può essere sempre calibrato, visto che la salvezza appare un traguardo raggiungibile, così come la fase finale di Conference League. Lo scoglio più importante è probabilmente il prossimo, con il Crystal Palace che ha vinto la scorsa edizione di FA Cup: alzare un trofeo potrebbe cambiare decisamente la valutazione di un club che è all'interno dell'anno del Centenario e che non vince da quasi un quarto di secolo.

Il valore

È dato dalla retroguardia, perché sono ben tre i calciatori cresciuti all'interno del club. Sono Pietro Comuzzo, Luca Ranieri e Niccolò Fortini, per una valutazione complessiva tra i 40 e i 50 milioni. Il primo, del resto, aveva avuto una proposta da parte del Napoli intorno ai 35 milioni solamente dodici mesi fa, salvo poi decidere di rimanere a Firenze.

Tutti possono salutare

La particolarità è che i tre siano finiti all'interno di trattative nel corso degli ultimi tempi, anche nel gennaio appena trascorso. Messi in discussione come l'intero organico, ma le decisioni saranno spostare ai prossimi mesi. Anche la Fiorentina, però, come quasi tutte le altre italiane non ha uno zoccolo duro di giocatori cresciuti al suo interno.

Portieri: Luca Lezzerini

Difensori: Pietro Comuzzo, Luca Ranieri, Niccolò Fortini

Centrocampisti: -

Attaccanti: -

Esordienti: Eddy Kouadio, Riccardo Braschi, Luis Balbo