Fiorentina, Gnonto: "Vanoli ci dà tanta fiducia, la Coppa Italia è un nostro obiettivo"
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Wilfried Gnonto, attaccante della Fiorentina, è stato intervistato da Italia 1 prima della sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Pisa: "Sappiamo che è una partita importante, abbiamo ottenuto un risultato importante nel weekend e vogliamo continuare così stasera. Il mister ci sta dando tantissima fiducia, ci ha detto che questa era una pagina bianca e ogni partita importante. La Coppa Italia è un obiettivo importante, è un derby e vogliamo vincerlo".
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