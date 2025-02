Fiorentina, i nuovi da soli non bastano. Pongracic e Pradè richiamano, a Palladino rispondere

Brutta botta per la Fiorentina, è più di solo un pranzo indigesto lo 0-2 del Franchi contro il Como. Il passo falso casalingo del lunch match ha fatto riemergere nell’ambiente viola dei malumori, non espressi tanto allo stadio quanto sui social o negli ambienti addetti alla trasmissione del pensiero calcistico nella vulgata, riaprendo il dibattito attorno alla figura dell’allenatore, Raffaele Palladino.

I nuovi, da soli, non bastano per le ambizioni della Fiorentina. È solo uno dei tanti messaggi negativi lasciati in seno dalla sconfitta di ieri e che il tecnico Palladino intende raccogliere per lavorarci su. Gli esordi dal primo minuto di Zaniolo (sostituito dopo appena 55 minuti nonostante qualche buon segnale) e Fagioli (prima trequartista, poi mediano) sono stati infatti oscurati dalla pessima prova collettiva. Ancora problemi contro una piccola, fa presente qualcuno, e in effetti i numeri in sfide della dimensione di quella al Como potrebbero essere migliori. Qualcuno punta il dito anche sull’aspetto del gioco.

È il caso per esempio di Pongracic e (di nuovo) Pradè. Prima il difensore croato in conferenza stampa si è lasciato andare ad un’ammissione: “ Per noi forse è più facile da underdog, quando gli altri fanno la partita. Quando siamo noi a doverla fare, soffriamo di più.”. Quindi il direttore sportivo è andato giù più brusco nell’ennesimo ‘rimprovero’ post-partita: “Dobbiamo analizzare attentamente questo ko, oggi abbiamo giocato 7 minuti del primo tempo e basta. Poi hanno giocato solo loro”. Forse quest'ultimo ha agito in risposta allo stesso Palladino, che ha parlato di Zaniolo 'adattato' a centravanti e "scelte quasi obbligate". Qualsiasi sia la motivazione, per il bene della Fiorentina l'obiettivo di risalita deve essere condiviso e nella stessa direzione.