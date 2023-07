Fiorentina, Ikoné non è incedibile: servono 15 milioni. In caso di addio c'è l'idea Strefezza

Jonathan Ikoné non è uno degli incedibili in casa Fiorentina. A sottolinearlo è Dazn, che spiega come l'esterno francese dei viola potrebbe lasciare Firenze nel corso di questa sessione di mercato, per un'offerta che si avvicini ai 15 milioni spesi nel gennaio 2022 per acquistarlo dal Lille. Sul calciatore si è palesato l'Al Ettifaq, club saudita con Steven Gerrard come tecnico, ma anche club di Ligue 1 sarebbero attenti sulla situazione.

E in caso di addio del francese la batteria di esterni della Fiorentina andrebbe rimpolpata. Sempre secondo Dazn una delle ultime idee porterebbe a Gabriel Strefezza del Lecce, oltre alle già note piste Lukebakio, Ngonge, Berardi e Orsolini.