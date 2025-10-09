Ikoné e la Fiorentina ormai alle spalle. Per ora oggetto del mistero anche a Parigi

La storia tra Jonathan Ikoné e la Fiorentina ha visto arrivare la parola 'fine' una volta per tutte, nel corso dell'ultimo calciomercato estivo. Neanche i mesi trascorsi in riva al Lago di Como hanno modificato la traiettoria italiana dell'esterno classe '98, che era arrivato a Firenze con le stimmate del colpo da Champions League ma che tra i viola ha collezionato più di un passaggio a vuoto.

E allora ritorno in Francia per Ikoné, riportato a casa dal Paris FC (lui che è un prodotto del vivaio dell'altra realtà della città, il PSG) nelle ultime ore della finestra estiva, per un compenso piuttosto modesto di 2 milioni di euro, quasi un decimo di quanto spese tre anni e mezzo prima la Fiorentina per averlo dal Lille.

La nuova esperienza in patria di Ikoné però non ha ancora vissuto la fase del decollo. Nel team neopromosso in Ligue 1, l'ex Fiorentina non si è infatti rivelato in grado di convincere fino a questo momento il suo allenatore Stephane Gilli a regalargli almeno una volta una maglia da titolare. Sempre e solo panchine, dunque, per Ikoné, che è stato fatto alzare per entrare in appena due circostanze, per un contributo sinora riassumibile in 44 minuti in campo, senza gol né assist.

JONATHAN IKONE - PARIS FC

Presenze: 2

Da titolare: 0

Reti: 0

Assist: 0