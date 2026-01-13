Ikoné elimina il PSG in Coppa di Francia: "Non potevo esultare, sono cresciuto lì"

Il Paris Saint-Germain ha già salutato la Coppa di Francia, eliminato a sorpresa al Parc des Princes dai cugini del Paris FC. La vittoria per 1-0 è stata firmata, per i rivali, da Jonathan Ikoné, ex giocatore della Fiorentina, che ha vissuto una parentesi al Como nella passata stagione. Nonostante il peso della rete, storica per il suo club, il giocatore francese non ha festeggiato.

Al termine della sfida, parlando ad France 3, ha spiegato: "Il mio gol? Non potevo festeggiare (per rispetto, n.d.r.). Sono super felice per aver segnato, ho fatto gol contro una squadra dove sono stato formato. Spero che non sia l'ultimo gol".

Poi ha aggiunto sul traguardo degli ottavi di finale raggiunto dai suoi: "Siamo molto contenti, abbiamo saputo difendere bene. Il Paris Saint-Germain è una delle squadre più grandi d'Europa. Ci fa bene ripartire con questa vittoria, spero che ci possa fare bene anche per il campionato". Ricordiamo che in Ligue 1 il Paris FC è attualmente 15esimo con 16 punti raccolti in 17 gare: precede il Nantes, terz'ultimo, di due lunghezze e l'accoppiata Auxerre-Metz, ultime a 12 punti. Ikoné nella nuova avventura in Patria, iniziata a settembre dopo l'addio ai viola, è risultato più prolifico in Coppa che in campionato: 4 reti in due gare fin qui, mentre in Ligue 1 è ancora a secco dopo le prime 9 apparizioni.