Fiorentina, il dg Ferrari: "Salvezza? Dobbiamo andare avanti passo dopo passo"

Alessandro Ferrari, Dg della Fiorentina presente allo stadio dei Pini per la finale della Viareggio Cup, ha commentato così ai microfoni dei media presenti la vittoria dei viola, che si sono imposti per 4-1 contro il Rijeka conquistando un trofeo che mancava dal 1992: "Prima della partita abbiamo ricordato che oggi la persona più contenta sarebbe stata il presidente Rocco Commisso. Questa vittoria ci fa sperare che il nostro lavoro sui giovani stia andando bene e che ci fa ricordare anche Rocco Commisso. La Coppa è dei ragazzi, che sono arrivati fino in fondo con un successo dopo l'altro. Loro l'hanno dedicata al Presidente.

Croci un golden boy? C'è tempo per tutto, vediamo cosa succederà. Il settore giovanile per noi è importantissimo, il Viola Park è lì per quello. Oggi i miei complimenti vanno a tutti, staff e ragazzi sono stati bravi".

Sulla prima squadra e sul pareggio di ieri contro l'Inter capolista: "Su ieri si è già detto tutto, non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo, impegnarsi sempre come ieri".