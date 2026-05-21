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Pineto, Marcello Di Giuseppe rinnova: nuovo contratto fino al giugno 2030
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Il Pineto Calcio ha il piacere di ufficializzare il rinnovo del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Marcello Di Giuseppe, già definito nei giorni scorsi, con un accordo che lo legherà ai colori biancazzurri fino al 2030.
Una scelta che conferma la volontà della Società e del Presidente Silvio Brocco di dare continuità a un progetto fondato su programmazione, valorizzazione dei giovani e sostenibilità, elementi che negli ultimi anni hanno accompagnato il percorso di crescita costante ed i risultati raggiunti dal club.
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