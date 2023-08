Fiorentina, Kayode protagonista a Marassi: "Ho realizzato il sogno. La strada è lunga"

vedi letture

Michael Kayode, terzino della Fiorentina classe 2004, è stato uno dei migliori nella vittoria di ieri dei viola all'esordio in campionato e adesso si gode il suo momento. Schierato a sorpresa da Vincenzo Italiano dal primo minuto, al posto di Dodo, il giocane campione d'Europa con la Nazionale italiana Under 19, ha convinto tutti, tanto da potersi essere ritagliato lo spazio di vice sulla corsia di destra di difesa, a due settimane dalla fine del calciomercato che potrebbe vedere la società gigliata affidargli quel ruolo per la stagione appena iniziata.

Lo stesso Kayode ha spiegato sui social tutta l'emozione del suo percorso e dell'esordio in Serie A: "Il 22 ottobre 2020, feci il mio primo esordio in serie D all’età di 16 anni. Solamente da quel momento li mi sembrava tutto incredulo. Il 19 agosto 2023 ho fatto il mio primo esordio in serie A, ho realizzato il sogno di un piccolo bambino che fino a qualche anno fa li guardava in tv.

Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto raggiungere questo grandissimo obbiettivo. Dalla famiglia, ai mister, compagni di squadra, staff e tutte le persone che hanno creduto in me. Non ho ancora fatto nulla la strada è ancora lunga, ma sono riuscito a realizzare il sogno di quel piccolo bambino. Kayode".