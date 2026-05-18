Fiorentina, Ndour ha conquistato tutti: il PSG ha il 50% sulla rivendita, ma i viola se lo tengono stretto

Cher Ndour ha conquistato tutti e la sua prova contro la Juventus, ieri pomeriggio, ha certificato ulteriormente la sua crescita. Oggi il portale FirenzeViola.it dedica un approfondimento proprio al centrocampista della Fiorentina, club che ci ha visto lungo quando nel gennaio 2025 ha fiutato la possibilità di assicurarsi un giovane di talento e prospettiva. Ndour, profilo internazionale per origini e carriera, è cresciuto nelle giovanili di Brescia, Atalanta e Benfica, per essere poi notato però dal PSG, che ha deciso di affiancarlo ai grandissimi quando aveva 19 anni: da Mbappé a Dembélé, passando per Donnarumma e Asensio. Il classe 2004 ha trovato comprensibilmente poco spazio a Parigi, venendo così ceduto in prestito a Braga e Besiktas.

Il PSG ha il 50% sulla sua futura rivendita

Proprio dal Besiktas la Fiorentina ha prelevato il classe 2004, trattando col Paris Saint Germain l’acquisto a titolo definitivo. I rossoblù, consci delle capacità del ragazzo, hanno mantenuto il 50% sulla sua futura rivendita. I viola gli hanno garantito un contratto lungo fino al giugno 2029 e un ingaggio da 1 milione netto a stagione. Ndour è oggi il secondo tesserato per presenze assieme a De Gea, Dodo e Mandragora. Ed è il quarto miglior marcatore stagionale, al pari di Piccoli. Per tutte queste ragioni, la famiglia Commisso vuole tenerselo stretto.

I numeri stagionali di Ndour

In maglia viola quest'anno Ndour ha collezionato finora 46 presenze, con 7 gol e 3 assist, contando tutte le competizioni.