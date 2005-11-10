Fiorentina, Oulai: "Contento per risultato e qualificazione, ora sotto con il Napoli"
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Christ Inao Oulai, centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato da Italia 1 dopo il successo per 3-0 sul Pisa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: "Tutto è stato più facile grazie al lavoro dei nostri attaccanti, voglio ringraziare loro come tutta la squadra. Sono davvero contento per il risultato e per la qualificazione. Ora abbiamo due partite importanti contro il Napoli, vogliamo vincere in campionato e andare avanti in Coppa".
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