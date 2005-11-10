Fiorentina, Pellegrino: "Periodo negativo alle spalle, possiamo migliorare ancora"
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Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Italia 1 al termine della sfida di Coppa Italia contro il Pisa: "Provo a fare il meglio, a lasciare tutto quello che ho dentro al campo. Sono contento per la squadra, perché abbiamo vinto e questa è la cosa più importante".
Periodo negativo ormai alle spalle?
"Si, vogliamo lasciarcelo alle spalle per creare una base. Possiamo migliorare ancora nel gioco, però c'è la volontà di crescere a fare di più".
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