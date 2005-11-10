Live TMW Fiorentina, Viery: "Preferisco giocare centrale. Importantissimo stasera non aver preso gol"

Al termine della gara contro il Pisa, il calciatore della Fiorentina Viery interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Quanto è stato importante non prendere gol?

"Molto importante perché stiamo facendo un bel lavoro difensivo. Possiamo ancora migliorare ma lavoriamo tanto per questo"

Preferisce giocare da centrale o da terzino

"Io gioco dove il Mister preferisce anche se preferisco giocare da centrale che da terzino".

Come si sta trovando in Italia?

"E' un calcio molto tattico, io sto apprendendo molto perché è molto diverso dal calcio brasiliano"