Fiorentina, Palladino: "Il Franchi sarà il nostro uomo in più, vogliamo un tifo caldissimo"

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato dopo la sconfitta di misura in casa del Betis, nella semifinale d'andata di Conference League.

"È stata una partita vera, molto intensa, giocata da parte nostra con coraggio e personalità in uno stadio con un tifo molto caldo. I ragazzi hanno fatto una buonissima prestazione, sono orgoglioso di loro. Ce la siamo giocata a viso aperto, con occasioni da una parte e dall’altra. Conosciamo le qualità del Betis, dispiace per la sconfitta ma la qualificazione è aperta. Ci crediamo, vogliamo un tifo caldissimo: so che il Franchi sarà il nostro uomo in più. Vogliamo fare una grande partita in casa nostra".

Ora la sfida con la Roma

"Abbiamo poco tempo per recuperare e preparare la partita con la Roma, ma posso contare su tanti calciatori bravi e forti. Ho un gruppo solido e carico. Da domani iniziamo a pensare alla partita di Roma".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Real Betis (4-2-3-1): Fran Vieites; Ruibal, Bartra, Natan; Perraud; Cardoso, Fornals (78' Altimira); Antony, Isco, Ezzalzouli (63' Lo Celso); Bakambu. All.: Pellegrini

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi (68' Folorunsho), Mandragora, Cataldi (29' Adli), Fagioli (68' Richardson), Gosens; Gudmundsson (85' Zaniolo), Beltran (46' Kean). All.: Palladino

Arbitro: Oliver

Marcatori: 7' Ezzalzouli (R), 64' Antony (R), 72' Ranieri (F)

Ammoniti: Bakambu (R), Parisi (F), Perraud (R), Folorunsho (F), Adli (F)