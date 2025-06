Juventus, McKennie: "City affrontato in Champions? Speriamo vada come a dicembre"

vedi letture

Il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Manchester City valido per la fase a gironi del Mondiale per Club.

Le sue dichiarazioni: "Vogliamo assolutamente vincere il girone, non affronteremo questa partita con leggerezza. Non sarà facile, anche per il clima. Si sfidano due grandi club, sarà una partita molto dura e combattuta. Abbiamo incontrato il City in Champions, speriamo che vada come a dicembre".