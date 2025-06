Juve, bella sorpresa a Orlando: in panchina c'è Bremer, 267 giorni dopo il ko

Una bella notizia per la Juventus, anche se solo dalla panchina. Nella partita con il Manchester City torna infatti per la prima volta in distinta Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano, che salvo sorprese non scenderà in campo nella partita valida per la terza giornata del gruppo G del Mondiale per club, era ai box dall’infortunio al legamento crociato subito in Champions League a ottobre con il Lipsia.

