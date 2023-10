Fiorentina, poco Maxime Lopez nelle rotazioni. Italiano lo pungola, la sosta sarà importante

Il Corriere dello Sport di oggi parla del momento di Maxime Lopez, che alla Fiorentina fino ad ora non ha lasciato traccia. Il centrocampista è una pedina di talento che, arrivato a Firenze carico e determinato, fino ad ora è stato utilizzato soltanto per 75 minuti in campionato e 84 totali in due presenze europee. Prima a causa della squalifica per due giornate (con Inter e Atalanta), poi per i meccanismi da capire a fondo e forse anche per una condizione ancora da trovare, il suo decollo in viola è stato frenato.

Dal match contro l’Empoli di lunedì prossimo, la sfida è nuovamente aperta. Maxime dovrà fare la propria parte e regalare continuità, ancor prima di qualche magia. Ha qualità e talento, ma per ora potrebbe bastare saper stare al centro del gioco e diventare prezioso, per dare respiro e qualche pausa ad Arthur senza farlo rimpiangere. Per tutto il resto ci sarà tempo. Oltre ai 75’ in campionato, Lopez è stato schierato titolare nella gara interna contro il Ferencvaros in Conference League, tuttavia al novantesimo Vincenzo Italiano ha parlato di uomini che hanno sprecato un’occasione di titolarità. E la sensazione è che il tecnico si riferisse anche a lui.