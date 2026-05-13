Ufficiale Julien Lopez lascia il Paris FC dopo 10 anni: "Che bello giocare con mio fratello Maxime"

Dopo dieci anni si chiude una delle storie più romantiche del calcio francese. Julien Lopez lascerà il Paris FC al termine della stagione: ad annunciarlo è stato lo stesso trequartista francese con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, carico di emozione e gratitudine.

"Prima o poi doveva succedere. Dopo un decennio con i colori del Paris FC, è arrivato il momento di chiudere questo capitolo", ha scritto il 34enne, simbolo del club parigino degli ultimi anni. Un percorso straordinario per un calciatore arrivato tardi nel grande calcio: "Da marsigliese arrivato a Parigi per firmare il mio primo contratto da professionista a 25 anni, fino alla Ligue 1 a 33, non avrei mai immaginato di vivere una storia simile".

Arrivato nel 2017, Lopez ha collezionato 261 presenze con la maglia del PFC, mettendo a segno 31 gol e 16 assist. Numeri che lo rendono il quarto miglior marcatore della storia del club e il terzo giocatore con più presenze in assoluto. Nel suo messaggio non è mancato anche un pensiero per il fratello Maxime Lopez, arrivato al Paris FC nel 2024: "Cosa c’è di più bello che aver potuto giocare insieme a te, brother. Nessuna parola potrà descrivere ciò che abbiamo vissuto". L’ultima stagione, però, è stata complicata: tanti problemi fisici hanno limitato Julien Lopez a sole sette apparizioni. L’ultima risale al 4 febbraio, nella sconfitta in Coppa di Francia contro il Lorient. Ora i titoli di coda su una lunga avventura diventata parte della storia del Paris FC.