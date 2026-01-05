Maxime Lopez dopo il derby perso: "Il PSG è 2-3 categorie sopra. Ma abbiamo retto bene"

Il derby parigino non è ancora una rivalità vera e propria. Ne è convinto Maxime Lopez, centrocampista del Paris FC, che dopo la sconfitta per 2-1 contro il PSG al Parc des Princes ha sottolineato la distanza sportiva tra i due club: "Un vero derby? No", ha tagliato corto l’ex giocatore di Sassuolo e Fiorentina. "Dal punto di vista della posizione degli stadi sì, è bello avere due club a Parigi. Ma oggi c’è troppo divario tra il Paris FC e il PSG. Noi dobbiamo prima salvarci, restare in Ligue 1 e magari col tempo costruire una storia che possa portare a un vero derby. Parlare ora di grande rivalità sarebbe troppo presuntuoso".

In campo, però, il Paris FC ha tenuto testa a lungo ai campioni di Francia. Un aspetto che Lopez rivendica con orgoglio: "Sono contento perché in tanti pensavano che avremmo preso una batosta. Non è successo. Abbiamo lottato con le nostre armi, il pressing è stato intenso e abbiamo fatto anche cose interessanti, pur senza giocare una partita straordinaria".

Il centrocampista non ha però nascosto la netta superiorità degli uomini di Luis Enrique: "Ci sono due o tre classi di differenza. Abbiamo messo tutto quello che avevamo, ma ci mancavano giocatori molto importanti. Contro una squadra così forte, cosa puoi fare se non difenderti basso? Eppure siamo riusciti anche a pareggiare. Il secondo gol preso subito dopo ci ha tagliato le gambe". Parole accompagnate da un elogio sincero al PSG: "Non ho mai affrontato un Paris così forte nella gestione del gioco. Nella padronanza è impressionante". Il calendario, però, offre subito una rivincita: lunedì prossimo, ancora al Parc des Princes, PSG e Paris FC si ritroveranno nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia.