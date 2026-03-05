Paris FC, Maxime Lopez deve conquistare Kombouare: "Non è fuori ma bisognava cambiare"

L’avventura di Antoine Kombouaré sulla panchina del Paris FC è iniziata con decisioni forti e sorprendenti. Arrivato per risollevare una squadra in difficoltà di risultati, il tecnico ha stupito tutti già nella prima partita lasciando fuori nomi pesanti. Tra gli esclusi figuravano infatti il capitano Maxime Lopez, suo fratello Julien Lopez, il costoso acquisto estivo Willem Geubbels - arrivato per 11 milioni di euro - e l'esperto Timothée Kolodziejczak.

Una scelta coraggiosa che, almeno nell’immediato, ha dato ragione all’allenatore. Il Paris FC ha infatti battuto il Nizza per 1-0, ottenendo la prima vittoria dal 18 gennaio e risalendo al 14° posto in Ligue 1, con otto punti di vantaggio sulla zona playout occupata dall’Auxerre.

Intervenuto su RMC, Kombouaré ha spiegato la logica delle sue decisioni: "Ho avuto la possibilità di vedere le partite della squadra prima di arrivare. Le mie scelte non sono definitive, riguardano il momento. Abbiamo 33 giocatori in rosa e lo scorso weekend tre erano infortunati. Ho portato 20 giocatori e ne ho lasciati fuori nove. Sono scelte sportive basate su ciò che vedo in allenamento: chi era in distinta stava meglio di chi è rimasto a casa".

Il tecnico ha poi parlato apertamente del caso Lopez: "Gli ho detto chiaramente che nel suo gioco ci sono molte cose da cambiare. Deve spingersi di più in avanti e dare maggiore contributo offensivo". Per ora il ruolo di regista è affidato a Pierre Lees-Melou, nominato anche capitano. Kombouaré però non chiude la porta a nessuno: "Maxime non è fuori. Deve lavorare per riconquistare il posto. Nel calcio contano le reazioni e l’impegno quotidiano". Il messaggio allo spogliatoio è chiaro.