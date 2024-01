Fiorentina, poco spazio per Pierozzi: si prospetta un addio a titolo definitivo. Tre club su di lui

vedi letture

Dopo la stagione passata alla Reggina, Niccolò Pierozzi è tornato alla base alla Fiorentina. Il terzino destro classe 2001 non ha però trovato spazio alla corte di Vincenzo Italiano e con ogni probabilità dovrebbe essere ceduto nel corso della sessione invernale di trattative. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la cessione potrebbe essere a titolo definitivo e ci sono diversi club che sarebbero sulle sue tracce.

Tre squadre

Come si legge sul quotidiano, Pierozzi potrebbe essere inserito in qualche trattativa con l'Hellas Verona visto l'interesse da parte dei viola per Ngonge, Faraoni o lo stesso Terracciano ma ci sarebbe sulle sue tracce anche la Salernitana. In Serie B invece sarebbe molto richiesto anche dalla Cremonese.