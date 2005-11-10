Fiorentina, ora priorità agli esterni: Bakayoko in pole, ma ci sono altri tre nomi

La Fiorentina si prepara a entrare nella fase decisiva del proprio mercato. Dopo aver concentrato gli investimenti su difesa e centrocampo, con l'arrivo di Atta come colpo principale dell'estate, il club viola è ora pronto a concentrare le risorse sul reparto offensivo. L'obiettivo è completare il 4-3-3 di Fabio Grosso con l'inserimento di vari esterni, un ruolo che la dirigenza considera ancora scoperto. Per questo motivo la società potrebbe contare anche su un extra-budget messo a disposizione dalla proprietà, oltre agli incassi derivanti dalle prossime cessioni.

Bakayoko in pole, ma non è l'unico nome

Il primo obiettivo resta Johan Bakayoko. L'esterno belga è il profilo preferito sia della dirigenza sia di Grosso, ma il Lipsia continua a chiedere circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire e non sembra intenzionato ad aprire a formule particolarmente favorevoli. La Fiorentina, comunque, mantiene viva la pista e continua a considerarlo il rinforzo ideale per il proprio tridente offensivo.

Restano vive le piste Koleosho, Volpato e Solomon

La dirigenza viola continua però a valutare anche diverse alternative. Tra queste figurano Luca Koleosho, trattativa rallentata dopo che sembrava vicina alla chiusura con il Burnley, Cristian Volpato del Sassuolo, in un dialogo che coinvolge anche Thorstvedt, e Manor Solomon, che potrebbe tornare a Firenze con un nuovo prestito dal Tottenham. Sullo sfondo resta infine anche la suggestione Noa Lang: prima, però, sarà necessario attendere le valutazioni di Massimiliano Allegri nel ritiro del Napoli. La sensazione è che la Fiorentina sia pronta ad accelerare per consegnare a Grosso gli esterni richiesti prima dell'inizio della stagione.