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Lecco, nuovo innesto in attacco: arriva Fasan. Lo scorso anno era al Latina

Lecco, nuovo innesto in attacco: arriva Fasan. Lo scorso anno era al Latina TUTTOmercatoWEB
© foto di Roberto Della Corna/TuttoC.com
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 21:18Serie C
Il classe '98 ha firmato un contratto fino al 2028 con il club bluceleste

Dopo una stagione positiva al Latina, quattro gol in 37 presenze, per l’attaccante Nicola Fasan c’è una nuova esperienza in Serie C con la maglia bluceleste del Lecco. Lo comunica la stessa società lombarda sui propria canali ufficiali:

“La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Fasan. Il classe 1998 ha sottoscritto un contratto che lo lega alla Società fino al 30 giugno 2028.

Nato a Montebelluna, in provincia di Treviso, è partito dalla Serie D nella squadra della sua città natale, con una parentesi nella stagione 2017/18 nella Primavera del Venezia.

Nel 2023 si è accasato al Caldiero Terme, con il quale ha ottenuto la promozione in Serie C. Nell’annata 2024/25, la sua prima tra i professionisti, ha realizzato 6 gol e fornito 10 assist in 38 partite. Ha trascorso l’ultima stagione al Latina, nel girone C di Serie C, con 4 gol e 6 assist in 37 presenze. Indosserà la maglia numero 30.

Benvenuto Nicola nella grande famiglia Bluceleste”.

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