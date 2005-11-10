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Vis Pesaro, è addio col difensore Magnani: il classe '99 ha risolto il contratto
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Rientrato dal prestito in Serie D al Termoli, 42 presenze con due gol e altrettanti assist, il difensore centrale classe ‘99 Magnani saluta la Vis Pesaro. Questo il comunicato del club marchigiano: “La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Filippo Magnani per la risoluzione del contratto in essere con il Club biancorosso. La società rivolge a Filippo i migliori auguri per il proprio futuro personale e professionale”.
Il futuro del difensore dovrebbe essere ancora in Serie D con L’Aquila che è vicinissima al suo acquisto e nelle prossime ore potrebbe annunciarlo ufficialmente.
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