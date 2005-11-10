Ufficiale Una portiera Azzurra per il Como 1907: tesserata Shore del Marsiglia

Il club lariano continua la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima Serie A e acquista l'italo-canadese che è nel giro della Nazionale di Soncin

Il Como continua la sua campagna di rafforzamento dopo la promozione in Serie A e si assicura l'italo-canadese Shore da tempo nel giro della Nazionale azzurra di Andrea Soncin

La nota del Como

"Il Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l'ingaggio del portiere italiano Margot Shore in preparazione alla prima stagione in Serie A Women nella storia del club.

Nata ad Ottawa, in Canada, il portiere inizia un viaggio che la porterà tra il Nord America e l'Europa. Shore è cresciuta nei settori giovanili di Nepean Hotspurs e Ottawa Fury per poi giocare nella squadra della University of Pittsburgh prima e in quella della University of Ottawa dopo.

Dopo una parentesi all'Ottawa South United si trasferisce in Italia, dove intraprenderà un percorso che la porterà ad indossare le maglie di Lecce, Pink Sport Time, Hellas Verona e Bologna, prima di trasferirsi al Marsiglia e giocare nella Première Ligue francese, aggiungendo al suo bagaglio importante esperienza ai livelli più alti del calcio femminile. Shore ha anche ricevuto convocazioni dalla Nazionale Maggiore italiana.

Il portiere classe 1997 approda ora al Como pronta per essere parte del prossimo capitolo di questo club, portando compostezza, leadership ed esperienza ad una squadra che affronterà la Serie A Women per la prima volta.

Le parole della dirigente lariana

Heather O'Reilly, Head of Women's Football del Como 1907 ha commentato: "Margot è una di quei portieri che migliora costantemente grazie alla sua determinazione. Svolge un ottimo lavoro tra i pali dal punto di vista della comunicazione in campo. C'è sicuramente un motivo se è nel giro della Nazionale italiana, speriamo che sia l'ambiente giusto per farle dare il suo meglio".

Le parole della portiera

Sul suo arrivo a Como, Margot Shore ha dichiarato: "Essere qui a Como è bellissimo, spero di poter portare la mia esperienza internazionale, il mio modo di essere e la mia ambizione, mettendo tutto al servizio della squadra. Penso che il percorso di questo club rispecchi molto il mio percorso, questo progetto mi piace molto".