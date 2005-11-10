Ufficiale Il Parma femminile si rinforza in difesa: la polacca Szymaszek firma fino al 2028

Nuovo rinforzo per il Parma femminile, che ha comunicato di aver tesserato la calciatrice Weronika Szymaszek. La calciatrice entra a far parte della rosa gialloblu dopo la conclusione della sua esperienza con il Pogon Szczecin: ha firmato sino al 2028.

Questa la nota: "Difensore classe 1998, è cresciuta calcisticamente in Polonia, vestendo le maglie di Olimpia Szczecin, LFA Szczecin e, dal 2022, del Pogoń Szczecin, di cui è stata anche capitana. Con il club ha conquistato lo storico primo titolo nazionale nella stagione 2023-24 e, dopo il rientro da un grave infortunio al legamento crociato, ha esordito con la nazionale maggiore polacca nel 2025".

Queste le prime parole di Szymaszek come nuova giocatrice del Parma Calcio: "Sono molto felice di essere entrata a far parte di questo Club e di unirmi alla squadra. Parma per me è un'esperienza nuova e molto importante. Spero che questo sia un percorso ricco di nuove sfide e di tanti momenti positivi da condividere insieme. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con la squadra e di vedervi allo stadio".